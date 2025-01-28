Кривбасс арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа – источник

«Кривбасс» закрыл трансфер 23-летнего левого вингера венесуэльского клуба «Ангостура» Глейкера Мендосы.

По информации портала Transfermarkt, криворожане арендовали Мендосу до конца текущего календарного года с опцией выкупа.

Отмечается, что аренда футболиста обошлась «Кривбассу» в 50 тысяч евро.

Глейкер Мендоса является воспитанником «Ангостуры», однако минувший год провел в аренде в «Депортиво Тачира», где принял участие в 28 матчах, отличившись 3 голами и 4 ассистами.

Также Мендоса недавно дебютировал в сборной Венесуэлы, сыграв 18 января в товарищеском матче против США (1:3).