Кривбасс арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа – источник
Глейкер Мендоса 2025 год проведет в Украине
«Кривбасс» закрыл трансфер 23-летнего левого вингера венесуэльского клуба «Ангостура» Глейкера Мендосы.
По информации портала Transfermarkt, криворожане арендовали Мендосу до конца текущего календарного года с опцией выкупа.
Отмечается, что аренда футболиста обошлась «Кривбассу» в 50 тысяч евро.
Глейкер Мендоса является воспитанником «Ангостуры», однако минувший год провел в аренде в «Депортиво Тачира», где принял участие в 28 матчах, отличившись 3 голами и 4 ассистами.
Также Мендоса недавно дебютировал в сборной Венесуэлы, сыграв 18 января в товарищеском матче против США (1:3).
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