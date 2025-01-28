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  4. Кривбасс арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа – источник
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 10:11 |
305
0

Кривбасс арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа – источник

Глейкер Мендоса 2025 год проведет в Украине

28 января 2025, 10:11 |
305
0
Кривбасс арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

«Кривбасс» закрыл трансфер 23-летнего левого вингера венесуэльского клуба «Ангостура» Глейкера Мендосы.

По информации портала Transfermarkt, криворожане арендовали Мендосу до конца текущего календарного года с опцией выкупа.

Отмечается, что аренда футболиста обошлась «Кривбассу» в 50 тысяч евро.

Глейкер Мендоса является воспитанником «Ангостуры», однако минувший год провел в аренде в «Депортиво Тачира», где принял участие в 28 матчах, отличившись 3 голами и 4 ассистами.

Также Мендоса недавно дебютировал в сборной Венесуэлы, сыграв 18 января в товарищеском матче против США (1:3).

transfermarkt.com

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Кривбасс Кривой Рог сборная Венесуэлы по футболу трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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