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  4. 23-летний венесуэлец Глейкер Мендоса переходит в Кривбасс
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 17:15 |
572
0

23-летний венесуэлец Глейкер Мендоса переходит в Кривбасс

В январе нынешнего года вингер дебютировал за национальную сборную своей страны

27 января 2025, 17:15 |
572
0
23-летний венесуэлец Глейкер Мендоса переходит в Кривбасс
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса (№ 21)

«Кривбасс» завершает подписание 23-летнего левого вингера Глейкера Мендосы, предложение по которому сделал около недели назад.

По информации блогера Карлоса Руиса, Мендоса изначально собирался продолжить карьеру в венесуэльской команде «Ансоатеги», где проходил предсезонный сбор, однако сейчас его фамилия исключена из заявки этого клуба и он готовится к переезду в Украину.

Финансовые подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными для общественности.

На портале Transfermarkt оценочная стоимость Мендосы составляет 450 тысяч евро.

18 января нынешнего года футболист дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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