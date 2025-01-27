23-летний венесуэлец Глейкер Мендоса переходит в Кривбасс
В январе нынешнего года вингер дебютировал за национальную сборную своей страны
«Кривбасс» завершает подписание 23-летнего левого вингера Глейкера Мендосы, предложение по которому сделал около недели назад.
По информации блогера Карлоса Руиса, Мендоса изначально собирался продолжить карьеру в венесуэльской команде «Ансоатеги», где проходил предсезонный сбор, однако сейчас его фамилия исключена из заявки этого клуба и он готовится к переезду в Украину.
Финансовые подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными для общественности.
На портале Transfermarkt оценочная стоимость Мендосы составляет 450 тысяч евро.
18 января нынешнего года футболист дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.
Finalmente el futuro de Gleiker es en el futbol ucraniano. 🇺🇦— Carlos Ruiz (@cdruiz1996) January 27, 2025
El jugador de 21 años estaba definiendo su futuro conFC Kryvbas Kryvyi Rih mientras estaba haciendo su pretemporada con el Anzoátegui FC.
⌛A última hora lo sacaron de la convocatoria para el DEBUT del Anzoátegui FC. https://t.co/uUp98B4VOW
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