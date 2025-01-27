«Кривбасс» завершает подписание 23-летнего левого вингера Глейкера Мендосы, предложение по которому сделал около недели назад.

По информации блогера Карлоса Руиса, Мендоса изначально собирался продолжить карьеру в венесуэльской команде «Ансоатеги», где проходил предсезонный сбор, однако сейчас его фамилия исключена из заявки этого клуба и он готовится к переезду в Украину.

Финансовые подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными для общественности.

На портале Transfermarkt оценочная стоимость Мендосы составляет 450 тысяч евро.

18 января нынешнего года футболист дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.