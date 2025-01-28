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  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д
Лига чемпионов
28 января 2025, 16:29 | Обновлено 28 января 2025, 16:33
213
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д

Днем ранее команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс

28 января 2025, 16:29 | Обновлено 28 января 2025, 16:33
213
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д
ФК Шахтер. Марино Пушич и Сергей Ребров

Футболисты и тренеры «Шахтера» прибыли в немецкий Дортмунд на матч 8-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Д.

Днем ранее команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс в тренировочном лагере в Белеке на юге Турции.

Во вторник, 28 января, горняки осуществили перелет в Германию. Вечером пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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