ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д
Днем ранее команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс
Футболисты и тренеры «Шахтера» прибыли в немецкий Дортмунд на матч 8-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Д.
Днем ранее команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс в тренировочном лагере в Белеке на юге Турции.
Во вторник, 28 января, горняки осуществили перелет в Германию. Вечером пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.
Поединок 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Рухе-2 задержка составляет 4 месяца, но перед первой командой долгов нет
Игрок захотел попробовать себя в другом чемпионате + финансы