Футболисты и тренеры «Шахтера» прибыли в немецкий Дортмунд на матч 8-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Д.

Днем ранее команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс в тренировочном лагере в Белеке на юге Турции.

Во вторник, 28 января, горняки осуществили перелет в Германию. Вечером пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с Боруссией Д