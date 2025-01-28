Футболисты и тренеры «Шахтера» отправились из турецкого Белека в немецкий Дортмунд на матч 8-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Д.

Команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс в тренировочном лагере на юге Турции.

Во вторник, 28 января, горняки осуществляют перелет в Германию, где в этот же день пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д