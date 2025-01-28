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  4. ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д
Лига чемпионов
28 января 2025, 10:23 | Обновлено 28 января 2025, 10:30
297
2

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д

Вечером пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка

28 января 2025, 10:23 | Обновлено 28 января 2025, 10:30
297
2
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д
ФК Шахтер

Футболисты и тренеры «Шахтера» отправились из турецкого Белека в немецкий Дортмунд на матч 8-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Д.

Команда Марино Пушича завершила подготовительный процесс в тренировочном лагере на юге Турции.

Во вторник, 28 января, горняки осуществляют перелет в Германию, где в этот же день пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д

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Боруссия Дортмунд видео фото Шахтер Донецк Лига чемпионов Марино Пушич Боруссия Д - Шахтер переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Lesovij7
Какой решающий матч? Все уже давно решено, кротоферма едет домой
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