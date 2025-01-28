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Лига чемпионов
28 января 2025, 10:12 | Обновлено 28 января 2025, 10:18
202
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Подготовка к игре Лиги чемпионов с Боруссией Д

Команда Марино Пушича провела заключительную тренировку в Белеке

28 января 2025, 10:12 | Обновлено 28 января 2025, 10:18
202
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Подготовка к игре Лиги чемпионов с Боруссией Д
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к решающему поединку Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится в ближайшую среду. 27 января команда Марино Пушича провела тренировки в Белеке.

Для начала игроки выполнили активацию в фитнес-центре, а непосредственно на футбольном поле провели разминку и привычные упражнения на держание мяча, поработали над стандартами и атакующими действиями, а основную часть сессии посвятили работе над тактикой с акцентом на предстоящей игре. В общей сложности занятие длилось более полутора часов.

Во вторник, 28 января, «горняков» ждет перелет с турецкого юга в Германию, где в тот же день пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Подготовка к игре Лиги чемпионов с Боруссией Д

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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