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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 15:43 | Обновлено 28 января 2025, 16:30
1090
0

Стало известно, какой загадочный африканец сделал дубль в спарринге Руха

Гамбийский вингер Аласана Йираджанг ранее привлекал внимание Кривбасса

28 января 2025, 15:43 | Обновлено 28 января 2025, 16:30
1090
0
Стало известно, какой загадочный африканец сделал дубль в спарринге Руха
Instagram. Аласана Йираджанг

20-летний гамбийский вингер Аласана Йираджанг, предположительно, находится на просмотре во львовском клубе «Рух».

Как сообщает Inside UPL, именно вингер, который также может действовать в амплуа форварда, стал автором дубля в товарищеском матче 26 января против словенского «Копера» (2:1).

Это результативное выступление повысило шансы гамбийца стать футболистом львовского клуба. Ранее сообщалось, что криворожский Кривбасс также интересовался услугами этого игрока.

Аласана выступает в Словакии за клуб «Железиарне» Подбрезова. В сезоне 2024/25 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 600 тысяч евро.

Аласана Йираджанг
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Николай Степанов Источник: Telegram
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