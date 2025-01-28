Стало известно, какой загадочный африканец сделал дубль в спарринге Руха

20-летний гамбийский вингер Аласана Йираджанг, предположительно, находится на просмотре во львовском клубе «Рух».

Как сообщает Inside UPL, именно вингер, который также может действовать в амплуа форварда, стал автором дубля в товарищеском матче 26 января против словенского «Копера» (2:1).

Это результативное выступление повысило шансы гамбийца стать футболистом львовского клуба. Ранее сообщалось, что криворожский Кривбасс также интересовался услугами этого игрока.

Аласана выступает в Словакии за клуб «Железиарне» Подбрезова. В сезоне 2024/25 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 600 тысяч евро.