Бразильский полузащитник Эдсон Фернандо вернулся в состав львовского Руха. Хавбек присоединился к команде на сборах в Словении после завершения годовой аренды в мексиканском Хуаресе.

26-летний футболист присоединился к Руху в январе 2022 года, перейдя из клуба Байя. Из-за войны в Украине Эдсон воспользовался правилом ФИФА для легионеров и отправился в аренду в Атлетико Гойяненсе. Вернувшись в 2023 году, он сыграл 18 матчей за Рух, без забитых голов.

В 2024 году Эдсон играл в аренде за мексиканский Хуарес – провел 13 матчей, без забитых голов. Его использовали на позиции правого защитника.

В начале января были слухи об интересе к Эдсону со стороны Шахтера и Динамо. Контракт бразильца с львовским клубом действует до конца 2025 года.

Рух под руководством Виталия Пономарева готовится ко второй части сезона в Словении. Львовская команда провела три спарринга: сыграла вничью с австрийским Хартбергом (1:1) и словенским Браво (0:0), после чего победила словенский Копер (2:1).

ФОТО. Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды в Мексике