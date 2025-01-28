Стало известно, кто возглавит Минай в Первой лиге вместо Любеновича

Клуб Минай определился с главным претендентом на должность главного тренера после ухода Желько Любеновича. Основным кандидатом является 35-летний специалист Евгений Калиниченко, сообщает UA-Футбол.

21 января Минай объявил о прекращении сотрудничества с Любеновичем и его тренерским штабом. Представление нового наставника может состояться не раньше второй половины февраля, когда закарпатская команда должна начать предсезонные сборы. Задержка вызвана желанием не платить зарплату главному тренеру в межсезонье.

В клубе Минай стремятся оптимизировать финансовые расходы. В частности, условием расторжения контракта с Любеновичем стало его согласие отказаться от невыплаченной зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января.

Евгений Калиниченко был без работы с сентября 2024 года, когда покинул тернопольскую Ниву. Под его руководством команда завоевала 7 очков в первых 6 турах Первой лиги, однако потерпела поражение в Кубке Украины на стартовом этапе, уступив Буковине в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

Кандидатуру Калиниченко в Минае рассматривали еще зимой 2023 года, когда в клубе искали замену Владимиру Шарану.