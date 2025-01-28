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  4. Защитник Динамо признан лучшим футболистом Украины в категории до 19 лет
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 14:38 |
806
2

Защитник Динамо признан лучшим футболистом Украины в категории до 19 лет

Тарас Михавко опередил своего одноклубника Матвея Пономаренко

28 января 2025, 14:38 |
806
2
Защитник Динамо признан лучшим футболистом Украины в категории до 19 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко был признан лучшим футболистом Украины в категории до 19 лет по версии проекта «Золотой талант».

В голосовании приняли участие 200 тренеров и журналистов, которые могли поставить молодых игроков на первое, второе или третье место в своей анкете.

Представитель столичного клуба набрал 420 баллов и обогнал своего одноклубника Матвея Пономаренко, который имеет в своем активе 226 пунктов. Тройку лучших молодых игроков замкнул Артем Степанов – форвард немецкого «Байера» получил 94 балла.

«Поздравляем Тараса с подобным признанием и желаем продолжать прогрессировать на футбольном поле», – сообщила пресс-служба киевского клуба.

В этом сезоне Тарас Михавко провел за «Динамо» 15 матчей в чемпионате и отметился одним голом. Контракт 19-летнего защитника с клубом действует до 28 февраля 2028 года.

Ранее сообщалось, что Михавко попал в рейтинг лучших молодых защитников по версии Международного центра спортивных исследований

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Германии по футболу Байер Тарас Михавко Матвей Пономаренко Артем Степанов Золотой талант Украины
Микола Титюк Источник: Золотой талант Украины
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Комментарии 2
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Love_Rybakinu_and_Shakhtar
Однозначно. У забитті голів у власні ворота. Усі вболівальники Шахтаря можуть лише побажати Тарасові продовжувати в тому ж дусі!
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