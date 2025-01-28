Английский клуб готов побить трансферный рекорд ради украинского защитника

Защитник сборной Украины и австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров в ближайшее время может перебраться в английский Чемпионшип.

В услугах футболиста заинтересован «Плимут», который ради защитника готов побить собственный трансферный рекорд. Меньше месяца назад английский клуб заплатил шведскому «Эльфсборгу» 1,4 млн фунтов стерлингов за переход защитника Майкла Байду.

Руководство «Плимута» готово оформить трансфер Таловерова за 1,75 млн фунтов стерлингов – в этом случае украинец станет самым дорогим приобретением в истории клуба.

«Таловеров известен своим высоким ростом, имеет сильные навыки для борьбы в воздухе. Он также комфортно чувствует себя с мячом, способствуя построению атаки из глубины, что является позитивным качеством, если «Плимут» будет играть от обороны», – отмечают журналисты.

В этом сезоне Максим Таловеров провел за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с австрийским клубом истекает 30 июня 2027 года.