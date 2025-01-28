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  4. Английский клуб готов побить трансферный рекорд ради украинского защитника
Англия
28 января 2025, 14:13 |
1954
0

Английский клуб готов побить трансферный рекорд ради украинского защитника

Руководство «Плимута» считает, что Максим Таловеров усилит оборону команды

28 января 2025, 14:13 |
1954
0
Английский клуб готов побить трансферный рекорд ради украинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины и австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров в ближайшее время может перебраться в английский Чемпионшип.

В услугах футболиста заинтересован «Плимут», который ради защитника готов побить собственный трансферный рекорд. Меньше месяца назад английский клуб заплатил шведскому «Эльфсборгу» 1,4 млн фунтов стерлингов за переход защитника Майкла Байду.

Руководство «Плимута» готово оформить трансфер Таловерова за 1,75 млн фунтов стерлингов – в этом случае украинец станет самым дорогим приобретением в истории клуба.

«Таловеров известен своим высоким ростом, имеет сильные навыки для борьбы в воздухе. Он также комфортно чувствует себя с мячом, способствуя построению атаки из глубины, что является позитивным качеством, если «Плимут» будет играть от обороны», – отмечают журналисты.

В этом сезоне Максим Таловеров провел за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с австрийским клубом истекает 30 июня 2027 года.

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чемпионат Австралии по футболу ЛАСК чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут трансферы Максим Таловеров
Микола Титюк Источник
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Khafre
на місці Таловєрова замість цього позорного клубу Чемпіоншипа 
я обрав би інший позорний клуб - Великий позорний клуб Динамо Київ
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