Впечатлил. В Мадриде планируют подписать новый контракт с чемпионом мира

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль может продолжить свое пребывание в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний футболист впечатлил руководство и тренерский штаб своей игрой в этом сезоне. Контракт игрока действует до лета 2026 года и в клубе понимают, что летом будет последний шанс оставить футболиста в команде на годы, потому планируют продление соглашения.

Зимой игроком интересовался «Вест Хэм» и предложил клубу 25 миллионов евро за Родриго, однако в Испании отказались от трансфера. Родриго Де Пауль выиграл чемпионат мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, за сколько Зинченко перейдет в «Атлетико».