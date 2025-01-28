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  4. Впечатлил. В Мадриде планируют подписать новый контракт с чемпионом мира
Испания
28 января 2025, 14:07 |
492
0

Впечатлил. В Мадриде планируют подписать новый контракт с чемпионом мира

Родриго Де Пауль впечатляет своей игрой

28 января 2025, 14:07 |
492
0
Впечатлил. В Мадриде планируют подписать новый контракт с чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль может продолжить свое пребывание в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний футболист впечатлил руководство и тренерский штаб своей игрой в этом сезоне. Контракт игрока действует до лета 2026 года и в клубе понимают, что летом будет последний шанс оставить футболиста в команде на годы, потому планируют продление соглашения.

Зимой игроком интересовался «Вест Хэм» и предложил клубу 25 миллионов евро за Родриго, однако в Испании отказались от трансфера. Родриго Де Пауль выиграл чемпионат мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, за сколько Зинченко перейдет в «Атлетико».

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Родриго Де Пауль Атлетико Мадрид Вест Хэм продление контракта трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Marca
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