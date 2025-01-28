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  4. ФОТО. Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
28 января 2025, 13:50 | Обновлено 28 января 2025, 14:30
868
1

ФОТО. Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом Аль-Хиляль

Бразильский форвард продолжит карьеру в родном бразильском клубе Сантос

28 января 2025, 13:50 | Обновлено 28 января 2025, 14:30
868
1
ФОТО. Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом Аль-Хиляль
Instagram. Неймар

Знаменитый бразильский футболист Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

Бразилец написал в соцсетях: «Спасибо всем в Аль-Хиляле, а также болельщикам клуба. Я отдавал все, чтобы играть, и сожалею, что мы не смогли добиться большего вместе на поле. Саудовская Аравия, спасибо, что стала новым домом для меня и моей семьи, подарила новый опыт и впечатление.

Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Буду следить за вашим путем как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, здесь происходят особенные вещи».

32-летний бразильский нападающий официально покинул «Аль-Хиляль». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и заключение контракта с бразильским «Сантосом».

Неймар присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль» летом 2023 года, перейдя из французского «ПСЖ». За два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.

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Неймар трансферы Сантос чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу фото выбор редакции
Николай Степанов Источник: Instagram
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Особливо зворушливо у нього вийшло про те, що все віддав щоби грати.😂😂😂
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