ФОТО. Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом Аль-Хиляль

Знаменитый бразильский футболист Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

Бразилец написал в соцсетях: «Спасибо всем в Аль-Хиляле, а также болельщикам клуба. Я отдавал все, чтобы играть, и сожалею, что мы не смогли добиться большего вместе на поле. Саудовская Аравия, спасибо, что стала новым домом для меня и моей семьи, подарила новый опыт и впечатление.

Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Буду следить за вашим путем как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, здесь происходят особенные вещи».

32-летний бразильский нападающий официально покинул «Аль-Хиляль». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и заключение контракта с бразильским «Сантосом».

Неймар присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль» летом 2023 года, перейдя из французского «ПСЖ». За два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.