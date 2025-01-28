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  4. Запросы сделаны. Ман Юнайтед и Ливерпуль борются за французского таланта
Англия
28 января 2025, 13:54 |
479
0

Запросы сделаны. Ман Юнайтед и Ливерпуль борются за французского таланта

Райан Шерки привлекает внимание 2 английских грандов

28 января 2025, 13:54 |
479
0
Запросы сделаны. Ман Юнайтед и Ливерпуль борются за французского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются французским вингером «Лиона» Райаном Шерки, сообщает Caught Offside.

По информации источника, оба английских гранда уже сделали запрос по тарснферу 21-летнего футболиста, однако руководства клубов понимают, что до конца трансферного окна осталось слишком мало времени для оформления сделки. На счету Райана Шерки 13 голевых действий в 24 матчах на клубном уровне в этом сезоне. Существует договоренность, согласно которой Шерки может покинуть французский клуб этой зимой за 22 миллиона евро.

Игроком также интересуется «Тоттенхэм», но лондонский клуб никаких шагов не сделал, акцентируя свое внимание на усилении центра обороны.

Ранее сообщалось о том, что тренером «Лиона» станет экс-коуч «Шахтера».

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль Лион Райан Шерки трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Тоттенхэм
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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