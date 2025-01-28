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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 12:13 | Обновлено 28 января 2025, 12:18
148
0

Возвращение. Украинский защитник восстановился от травмы

Роман Дидык приступил к тренировкам

28 января 2025, 12:13 | Обновлено 28 января 2025, 12:18
148
0
Возвращение. Украинский защитник восстановился от травмы
ФК Рух. Роман Дидык

Украинский защитник львовского «Руха» Роман Дидык приступил к тренировкам, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист восстановился от повреждения, из-за которого пропустил 2 недели подготовки ко второй части сезона, которую львовский коллектив проходит в Словении. Главный тренер команды Виталий Пономарев рассчитывает на игрока как на основного футболиста команды.

В текущем сезоне Роман Дидык провел провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что африканец оформил дубль в первой игре за «Рух».

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Роман Дидык чемпионат Украины по футболу Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу U-23 Виталий Пономарев ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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