Возвращение. Украинский защитник восстановился от травмы

Украинский защитник львовского «Руха» Роман Дидык приступил к тренировкам, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист восстановился от повреждения, из-за которого пропустил 2 недели подготовки ко второй части сезона, которую львовский коллектив проходит в Словении. Главный тренер команды Виталий Пономарев рассчитывает на игрока как на основного футболиста команды.

В текущем сезоне Роман Дидык провел провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что африканец оформил дубль в первой игре за «Рух».