Возвращение. Украинский защитник восстановился от травмы
Роман Дидык приступил к тренировкам
Украинский защитник львовского «Руха» Роман Дидык приступил к тренировкам, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист восстановился от повреждения, из-за которого пропустил 2 недели подготовки ко второй части сезона, которую львовский коллектив проходит в Словении. Главный тренер команды Виталий Пономарев рассчитывает на игрока как на основного футболиста команды.
В текущем сезоне Роман Дидык провел провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось о том, что африканец оформил дубль в первой игре за «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона
Вингер уже на текущей неделе может присоединиться в Трабзоне к Сикану и Батагову