В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем

Пресс-служба черкасского ЛНЗ рассказала подробности состояния здоровья защитника Александра Каплиенко, не уехавшего на собрание с «фиолетовыми» из-за проблем с сердцем.

«Защитник ФК ЛНЗ Александр Каплиенко продолжает этап возобновления после инцидента, произошедшего в последнем матче первой части сезона против Александрии. Сразу после поединка Каплиенко прошел ряд углубленных обследований мозга и сердца для выявления причин инцидента», – говорится в сообщении.

Сообщается, что все проведенные обследования не выявили каких-либо серьезных нарушений в работе мозга и сердца Александра Каплиенко.

В настоящее время игрок восстанавливается по индивидуальной программе под руководством клубного реабилитолога. Возвращение Александра Каплиенко в общую группу возможно весной 2025 года после прохождения всех необходимых тестов.