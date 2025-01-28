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  4. В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 11:27 |
524
0

В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем

Александр продолжает восстанавливаться

28 января 2025, 11:27 |
524
0
В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем
ФК ЛНЗ. Александра Каплиенко

Пресс-служба черкасского ЛНЗ рассказала подробности состояния здоровья защитника Александра Каплиенко, не уехавшего на собрание с «фиолетовыми» из-за проблем с сердцем.

«Защитник ФК ЛНЗ Александр Каплиенко продолжает этап возобновления после инцидента, произошедшего в последнем матче первой части сезона против Александрии. Сразу после поединка Каплиенко прошел ряд углубленных обследований мозга и сердца для выявления причин инцидента», – говорится в сообщении.

Сообщается, что все проведенные обследования не выявили каких-либо серьезных нарушений в работе мозга и сердца Александра Каплиенко.

В настоящее время игрок восстанавливается по индивидуальной программе под руководством клубного реабилитолога. Возвращение Александра Каплиенко в общую группу возможно весной 2025 года после прохождения всех необходимых тестов.

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Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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