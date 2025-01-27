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  4. Экс-капитана ЛНЗ в Александрии не будет. Григорчук повлияет на его решение
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 15:02 |
230
0

Экс-капитана ЛНЗ в Александрии не будет. Григорчук повлияет на его решение

Виталий Бойко хочет получать больше игровой практики

27 января 2025, 15:02 |
230
0
Экс-капитана ЛНЗ в Александрии не будет. Григорчук повлияет на его решение
ФК ЛНЗ. Виталий Бойко

Некоторые украинские СМИ активно распространяют информацию об уходе Ивана Калюжного из расположения «Александрии». Клуб с Кировоградской области активно ищет замену своему лидеру.

Как стало известно Sport.ua, бывший капитан черкасского ЛНЗ Виталий Бойко не перейдет в команду Руслана Ротаня, несмотря на слухи, которые активно сватают Виталия к одному из лидеров нынешнего сезона УПЛ.

По нашей информации, Виталий, потерявший место в старте «фиолетовых» после прихода Андреса Карраско, решит свою дальнейшую судьбу после разговора с новым тренером команды Романом Григорчуком – футболист хочет получать игровую практику.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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Виталий Бойко Александрия ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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