Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 11:21 |
807
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Первой лиге

Денис Балан договорился с ФК «Подолье» о сотрудничестве до конца сезона

28 января 2025, 11:21 |
807
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Балан

Украинский защитник Денис Балан, который является воспитанником киевского «Динамо», продолжит карьеру в клубе Первой лиги.

ФК «Подолье» и футболист договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона. О трансфере защитника сообщили на официальном сайте команды.

«К составу ФК «Подолье» присоединился защитник Денис Балан, 1993 года рождения. Денис хорошо зарекомендовал себя как лидер защиты, обладающий мощными физическими данными и отличным видением игры. Желаем удачи в составе клуба и ярких побед вместе с командой», – сообщила пресс-служба.

Балан является воспитанником киевского «Динамо» и имеет опыт выступлений во многих украинских клубах – «Черноморец», «Ингулец», «Кривбасс». В прошлом сезоне защитник выступал за ровенский «Верес», где провел 19 матчей в чемпионате и забил один гол.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отказалось от трансфера футболиста, который выступает в Чемпионшипе.

По теме:
Воссоединение состоялось. Милевский и Алиев провели матч на базе Динамо
ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание
Важное условие. Игрок сборной Украины ведет переговоры с новым клубом
Верес Ровно Динамо Киев Подолье Хмельницкий трансферы трансферы УПЛ Денис Балан
Микола Титюк Источник: ФК Подолье
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27 января 2025, 21:45 0
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»

Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона

У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27 января 2025, 20:33 9
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел

Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» на правах аренды

Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28.01.2025, 09:24
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Футбол | 28.01.2025, 08:36
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28.01.2025, 11:23
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 7
Футбол
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 11
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 31
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем