ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Денис Балан договорился с ФК «Подолье» о сотрудничестве до конца сезона
Украинский защитник Денис Балан, который является воспитанником киевского «Динамо», продолжит карьеру в клубе Первой лиги.
ФК «Подолье» и футболист договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона. О трансфере защитника сообщили на официальном сайте команды.
«К составу ФК «Подолье» присоединился защитник Денис Балан, 1993 года рождения. Денис хорошо зарекомендовал себя как лидер защиты, обладающий мощными физическими данными и отличным видением игры. Желаем удачи в составе клуба и ярких побед вместе с командой», – сообщила пресс-служба.
Балан является воспитанником киевского «Динамо» и имеет опыт выступлений во многих украинских клубах – «Черноморец», «Ингулец», «Кривбасс». В прошлом сезоне защитник выступал за ровенский «Верес», где провел 19 матчей в чемпионате и забил один гол.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отказалось от трансфера футболиста, который выступает в Чемпионшипе.
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