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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 23:23 | Обновлено 27 января 2025, 23:37
529
0

Динамо отказалось от трансфера албанского вингера из Чемпионшипа

Анис Мехмети выступает за английский клуб Бристоль Сити

27 января 2025, 23:23 | Обновлено 27 января 2025, 23:37
529
0
Динамо отказалось от трансфера албанского вингера из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Анис Мехмети

Киевское Динамо отказалось от подписания Аниса Мехмети, албанского вингера клуба Бристоль Сити, играющего в английском Чемпионшипе (втором дивизионе).

В киевском клубе решили не заключать соглашение с 24-летним хавбеком, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

Основная причина – требования игрока, не рассматривающего возможность перехода по схеме аренды с правом выкупа или предварительного пересмотра.

Это стало ключевым фактором, из-за которого Динамо отказалось от идеи трансфера Мехмети. Киевский клуб попытается найти другие варианты усиления флангов атаки.

Анис Мехмети в текущем сезоне сыграл за Бристоль Сити 28 матчей Чемпионшипа и забил 9 голов. Провел 3 поединка за сборную Албании.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип Бристоль Сити
Николай Степанов Источник: Telegram
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