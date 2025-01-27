Динамо отказалось от трансфера албанского вингера из Чемпионшипа
Анис Мехмети выступает за английский клуб Бристоль Сити
Киевское Динамо отказалось от подписания Аниса Мехмети, албанского вингера клуба Бристоль Сити, играющего в английском Чемпионшипе (втором дивизионе).
В киевском клубе решили не заключать соглашение с 24-летним хавбеком, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.
Основная причина – требования игрока, не рассматривающего возможность перехода по схеме аренды с правом выкупа или предварительного пересмотра.
Это стало ключевым фактором, из-за которого Динамо отказалось от идеи трансфера Мехмети. Киевский клуб попытается найти другие варианты усиления флангов атаки.
Анис Мехмети в текущем сезоне сыграл за Бристоль Сити 28 матчей Чемпионшипа и забил 9 голов. Провел 3 поединка за сборную Албании.
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