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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 11:13 | Обновлено 28 января 2025, 11:52
550
0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление обороны. Колос подписал легионера

Стефан Владою стал игроком клуба из Ковалевки

28 января 2025, 11:13 | Обновлено 28 января 2025, 11:52
550
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление обороны. Колос подписал легионера
ФК Колос. Стефан Владою

Румынский правый защитник Стефан Владою подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки, сообщают социальные сети украинского клуба.

26-летний футболист подписал соглашение сроком на 2,5 года. Предыдущим клубом Стефана был «Университати», но к «Колосу» он присоединился в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Стефан Владою провел 19 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» уступил клубу из Косово на сборах.

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Колос Ковалевка Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ чемпионат Румынии по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Колос Ковалевка
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