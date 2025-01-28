ОФИЦИАЛЬНО. Усиление обороны. Колос подписал легионера

Румынский правый защитник Стефан Владою подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки, сообщают социальные сети украинского клуба.

26-летний футболист подписал соглашение сроком на 2,5 года. Предыдущим клубом Стефана был «Университати», но к «Колосу» он присоединился в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Стефан Владою провел 19 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» уступил клубу из Косово на сборах.