ОФИЦИАЛЬНО. Усиление обороны. Колос подписал легионера
Стефан Владою стал игроком клуба из Ковалевки
Румынский правый защитник Стефан Владою подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки, сообщают социальные сети украинского клуба.
26-летний футболист подписал соглашение сроком на 2,5 года. Предыдущим клубом Стефана был «Университати», но к «Колосу» он присоединился в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Стефан Владою провел 19 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что «Колос» уступил клубу из Косово на сборах.
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