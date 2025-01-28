Экс-защитник Волыни: «Кварцяный своего пса Роки любил больше, чем нас»

Бывший защитник луцкой «Волыни» Сергей Симинин рассказал о овчарке Виталия Кварцяного, с которой он приходил на тренировку команды.

– Трудно давались вам сборы у Кварцяного?

– Но у него как во время чемпионата, так и во время сборов – повсюду тяжело. Единственное, что на собрании было по три тренировки: первая – в 06:00, вторая – в 11:00, третья – в 17:00.

Новичкам, не привыкшим к подобному, конечно, было тяжело. У Кварцяного большой акцент был на игру один в один, что требовало изрядной физической готовности. Ну и тесты… Другие команды бегали 7х50, а мы у Кварцяного – три раза 7х50. Такой тест у него не было.

– Легендарную овчарку Кварцяного застали?

– Да-да, конечно – Роки. Каждый день Кварцяный со своей овчаркой приезжал на тренировку и говорил: Вот как надо лететь на мяч и отбирать! Он, наверное, больше любил своего пса, чем нас. Постоянно говорил: «Годы у меня лучший», – сказал Симинин.