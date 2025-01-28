Экс-защитник Волыни: «Кварцяный своего пса Роки любил больше, чем нас»
Сергей Симинин рассказал об учебно-тренировочных сборах «Волыни»
Бывший защитник луцкой «Волыни» Сергей Симинин рассказал о овчарке Виталия Кварцяного, с которой он приходил на тренировку команды.
– Трудно давались вам сборы у Кварцяного?
– Но у него как во время чемпионата, так и во время сборов – повсюду тяжело. Единственное, что на собрании было по три тренировки: первая – в 06:00, вторая – в 11:00, третья – в 17:00.
Новичкам, не привыкшим к подобному, конечно, было тяжело. У Кварцяного большой акцент был на игру один в один, что требовало изрядной физической готовности. Ну и тесты… Другие команды бегали 7х50, а мы у Кварцяного – три раза 7х50. Такой тест у него не было.
– Легендарную овчарку Кварцяного застали?
– Да-да, конечно – Роки. Каждый день Кварцяный со своей овчаркой приезжал на тренировку и говорил: Вот как надо лететь на мяч и отбирать! Он, наверное, больше любил своего пса, чем нас. Постоянно говорил: «Годы у меня лучший», – сказал Симинин.
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