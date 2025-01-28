«Мог разнести». Известно, как Кварцяный реагировал на поражения Волыни
Сергей Симинин вспомнил совместную работу с украинским специалистом
Бывший защитник «Волыни» Сергей Симинин рассказал, как одиозный главный тренер клуба Виталий Кварцяный реагировал на поражение команды.
– Как Кварцяный «мотивировал» команду после поражений?
– Да он в раздевалке мог разнести, если мы даже побеждали, но плохо играли. Я думаю, вы представляете, как он мотивировал нас после поражений. Он всегда хотел, чтобы мы играли лучше и лучше и не расслаблялись. Постоянно говорил: "Вас похвалишь - вы расслабитесь". Короче говоря, держал он тонусы всегда.
– Не считали ли вы, что Кварцяный иногда перегибал палку?
– Да честно… Иногда, конечно, перегиб был. А так вообще меня все устраивало, если я там десять лет отыграл. При Кварцяном коллектив всегда был хорош. Вот это 100%. Лучшие коллективы за мою карьеру – это всегда в Луцке, – сказал Сергей.
Ранее Сергей Симинин намекнул на завершение профессиональной карьеры.
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