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  4. «Мог разнести». Известно, как Кварцяный реагировал на поражения Волыни
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 09:42 |
384
0

«Мог разнести». Известно, как Кварцяный реагировал на поражения Волыни

Сергей Симинин вспомнил совместную работу с украинским специалистом

28 января 2025, 09:42 |
384
0
«Мог разнести». Известно, как Кварцяный реагировал на поражения Волыни
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Бывший защитник «Волыни» Сергей Симинин рассказал, как одиозный главный тренер клуба Виталий Кварцяный реагировал на поражение команды.

– Как Кварцяный «мотивировал» команду после поражений?

– Да он в раздевалке мог разнести, если мы даже побеждали, но плохо играли. Я думаю, вы представляете, как он мотивировал нас после поражений. Он всегда хотел, чтобы мы играли лучше и лучше и не расслаблялись. Постоянно говорил: "Вас похвалишь - вы расслабитесь". Короче говоря, держал он тонусы всегда.

– Не считали ли вы, что Кварцяный иногда перегибал палку?

– Да честно… Иногда, конечно, перегиб был. А так вообще меня все устраивало, если я там десять лет отыграл. При Кварцяном коллектив всегда был хорош. Вот это 100%. Лучшие коллективы за мою карьеру – это всегда в Луцке, – сказал Сергей.

Ранее Сергей Симинин намекнул на завершение профессиональной карьеры.

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Виталий Кварцяный Сергей Симинин Украинская Премьер-лига Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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