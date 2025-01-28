«Нормальный пацан». Раскрыта правда об общении Кварцяного и Хачериди
Сергей Симинин вспомнил выступления Евгения Хачериди за «Волынь»
Легендарный защитник «Волыни» Сергей Симинин рассказал о профессиональных отношениях Виталия Кварцяного и Евгения Хачериди, который начинал карьеру в Луцке.
– Кварцяный также известен своим умением находить таланты. Какие яркие вам упоминаются?
– Ну, тот же Евгений Хачериди. Он играл в Волыни в Первой лиге, но Кварцяный его раскрыл и продал в Динамо.
– У Хачериди уже тогда был виден талант?
– На тот момент я не видел, чтобы он прямо был на голову сильнее всех. Высокий, имел неплохую скорость для своего роста, технический. Уже в Динамо он открылся.
– Сложный характер проявлялся?
– Честно, нормальный пацан вообще. Ну, у него бывало свое видение. Такого, чтобы Кварц с ним сильно ссорился, я не помню, – сказал Сергей.
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