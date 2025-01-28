«Нормальный пацан». Раскрыта правда об общении Кварцяного и Хачериди

Легендарный защитник «Волыни» Сергей Симинин рассказал о профессиональных отношениях Виталия Кварцяного и Евгения Хачериди, который начинал карьеру в Луцке.

– Кварцяный также известен своим умением находить таланты. Какие яркие вам упоминаются?

– Ну, тот же Евгений Хачериди. Он играл в Волыни в Первой лиге, но Кварцяный его раскрыл и продал в Динамо.

– У Хачериди уже тогда был виден талант?

– На тот момент я не видел, чтобы он прямо был на голову сильнее всех. Высокий, имел неплохую скорость для своего роста, технический. Уже в Динамо он открылся.

– Сложный характер проявлялся?

– Честно, нормальный пацан вообще. Ну, у него бывало свое видение. Такого, чтобы Кварц с ним сильно ссорился, я не помню, – сказал Сергей.