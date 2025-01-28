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  4. Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 09:38 |
1214
0

Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы

Вингер уже на текущей неделе может присоединиться в Трабзоне к Сикану и Батагову

28 января 2025, 09:38 |
1214
0
Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
x.com/FCShakhtar. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продвинулся в переговорах по вингеру «Шахтера» и сборной Украины Александру Зубкову.

По информации журналиста Сафа Джан Конуксевера, в настоящий момент разница между запросной позицией «Шахтера» и тем, сколько готов заплатить за Зубкова «Трабзонспор» составляет всего 1 миллион евро.

Украинский футболист, по данным источника, с нетерпением ожидает переезда в Турцию, а «бордово-синие» хотят финализировать трансфер до ближайшей субботы.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» дает 6 миллионов евро плюс бонусы за Зубкова, в то время как «Шахтер» просил за игрока 7,5 миллионов евро.

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Александр Зубков Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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