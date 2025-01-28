Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продвинулся в переговорах по вингеру «Шахтера» и сборной Украины Александру Зубкову.

По информации журналиста Сафа Джан Конуксевера, в настоящий момент разница между запросной позицией «Шахтера» и тем, сколько готов заплатить за Зубкова «Трабзонспор» составляет всего 1 миллион евро.

Украинский футболист, по данным источника, с нетерпением ожидает переезда в Турцию, а «бордово-синие» хотят финализировать трансфер до ближайшей субботы.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» дает 6 миллионов евро плюс бонусы за Зубкова, в то время как «Шахтер» просил за игрока 7,5 миллионов евро.