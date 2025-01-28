Не заиграл. На именитого вингера Челси нашлось 2 претендента
Жоау Феликс привлекает внимание «Астон Виллы» и «Милана»
Португальский вингер лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание «Астон Виллы» и «Милана», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист, который присоединился к английскому клубу летом прошлого года, не пригодился главному тренеру команды Энцо Мареске. В то же время, «Астон Вилла» и «Милан» рассматривают игрока как усиление линии атаки.
Зарплата в 4,5 миллиона евро не станет проблемой ни для одного из клубов. «Бирмингемцы »уже вступили в переговоры по игроку с предложением по аренде Жоау.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» взял в аренду на полгода защитника из «Челси».
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