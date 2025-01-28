Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не заиграл. На именитого вингера Челси нашлось 2 претендента
Англия
28 января 2025, 11:56 |
379
2

Не заиграл. На именитого вингера Челси нашлось 2 претендента

Жоау Феликс привлекает внимание «Астон Виллы» и «Милана»

28 января 2025, 11:56 |
379
2
Не заиграл. На именитого вингера Челси нашлось 2 претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский вингер лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание «Астон Виллы» и «Милана», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист, который присоединился к английскому клубу летом прошлого года, не пригодился главному тренеру команды Энцо Мареске. В то же время, «Астон Вилла» и «Милан» рассматривают игрока как усиление линии атаки.

Зарплата в 4,5 миллиона евро не станет проблемой ни для одного из клубов. «Бирмингемцы »уже вступили в переговоры по игроку с предложением по аренде Жоау.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» взял в аренду на полгода защитника из «Челси».

По теме:
ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание
Важное условие. Игрок сборной Украины ведет переговоры с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Жоау Феликс Челси Астон Вилла Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27 января 2025, 20:33 9
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел

Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук» на правах аренды

Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28 января 2025, 11:23 0
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025

Континентальный турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 до 18 января 2026

ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Теннис | 27.01.2025, 14:26
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28.01.2025, 09:24
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову
Футбол | 28.01.2025, 11:08
«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову
«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
зачем было брать Фелиша и Санчо?
Ответить
0
Перець
Бігає по командам туди сюди , як та повія хто більше заплатить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 31
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 24
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 10
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем