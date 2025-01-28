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Испания
28 января 2025, 09:49 | Обновлено 28 января 2025, 09:53
468
0

Конкурент для Лунина? Реал активно следит за талантливым вратарем

Онуралп Чевиккан привлекает внимание мадридского гранда

28 января 2025, 09:49 | Обновлено 28 января 2025, 09:53
468
0
Конкурент для Лунина? Реал активно следит за талантливым вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Онурапл Чевиккан

Турецкий голкипер «Трабзонспора» Онуралп Чевиккан, выступающий за молодежные команды клуба, привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает AS.

По информации источника, на матче 18-летнего футболиста за молодежную сборную Турции против сборной Испании присутствовали скауты «сливочных». В руководстве испанского гранда есть план: подписать игрока, но для его развития и развития команды отправить его в «Кастилью».

«Я имел возможность работать с Онуралпом Чевикканом в «Алтинорду». Он очень талантливый вратарь с перспективным будущим. «Трабзонспор» подписал контракт с ним на следующие 10 лет, а «Реал Мадрид» прислал письмо об интересе к нему в прошлом сезоне с предложением 10 миллионов евро. Однако «Трабзонспор» отклонил это предложение, поскольку считает, что Онуралп имеет большой потенциал», – сказал бывший скаут «Фенербахче» Серхат Пекмезчи.

В мадридском «Реале» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подпишет суперзвезду «Ливерпуля».

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Данііл Киріяка Источник: AS
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