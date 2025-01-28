Конкурент для Лунина? Реал активно следит за талантливым вратарем

Турецкий голкипер «Трабзонспора» Онуралп Чевиккан, выступающий за молодежные команды клуба, привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает AS.

По информации источника, на матче 18-летнего футболиста за молодежную сборную Турции против сборной Испании присутствовали скауты «сливочных». В руководстве испанского гранда есть план: подписать игрока, но для его развития и развития команды отправить его в «Кастилью».

«Я имел возможность работать с Онуралпом Чевикканом в «Алтинорду». Он очень талантливый вратарь с перспективным будущим. «Трабзонспор» подписал контракт с ним на следующие 10 лет, а «Реал Мадрид» прислал письмо об интересе к нему в прошлом сезоне с предложением 10 миллионов евро. Однако «Трабзонспор» отклонил это предложение, поскольку считает, что Онуралп имеет большой потенциал», – сказал бывший скаут «Фенербахче» Серхат Пекмезчи.

В мадридском «Реале» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подпишет суперзвезду «Ливерпуля».