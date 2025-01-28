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  4. «Это главная причина». Легенда Волыни намекнул на завершение карьеры
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 09:14 |
207
0

«Это главная причина». Легенда Волыни намекнул на завершение карьеры

Сергей Симинин не хочет играть в футбол

28 января 2025, 09:14 |
207
0
«Это главная причина». Легенда Волыни намекнул на завершение карьеры
ФК Волынь. Сергей Симинин

Известный украинский защитник Сергей Симинин, проведший большую часть своей карьеры в луцкой «Волыни», заговорил об окончании профессиональной карьеры игрока. Последним клубом Симинина было «Подолье», которое играет в Первой лиге.

– Сергей, приняли ли вы уже окончательное решение относительно своего будущего после ухода из Подолья?

– Пока нет. В процессе. Буду смотреть дальше – что и как.

– К чему больше склоняетесь: еще поиграть или начать новый этап в футболе?

- Склоняюсь к тому, чтобы завершать играть и переходить к тренерской деятельности.

– Почему так получилось, что после завершения первой части сезона вы покинули Подолье?

– У меня семья в Луцке, и я уже не хотел ездить куда-нибудь. Это главная причина. Так мы договаривались с Виталием Костышиным. Я уже летом не собирался ехать, но решили, что до зимы еще три месяца поиграю, – сказал Симинин.

За свою карьеру Сергей Симинин играл за «Волынь», «Ворсклу», «Александрию», «Верес», «Карпаты» и ряд других украинских клубов.

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Сергей Симинин Волынь Луцк Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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