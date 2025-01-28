«Это главная причина». Легенда Волыни намекнул на завершение карьеры

Известный украинский защитник Сергей Симинин, проведший большую часть своей карьеры в луцкой «Волыни», заговорил об окончании профессиональной карьеры игрока. Последним клубом Симинина было «Подолье», которое играет в Первой лиге.

– Сергей, приняли ли вы уже окончательное решение относительно своего будущего после ухода из Подолья?

– Пока нет. В процессе. Буду смотреть дальше – что и как.

– К чему больше склоняетесь: еще поиграть или начать новый этап в футболе?

- Склоняюсь к тому, чтобы завершать играть и переходить к тренерской деятельности.

– Почему так получилось, что после завершения первой части сезона вы покинули Подолье?

– У меня семья в Луцке, и я уже не хотел ездить куда-нибудь. Это главная причина. Так мы договаривались с Виталием Костышиным. Я уже летом не собирался ехать, но решили, что до зимы еще три месяца поиграю, – сказал Симинин.

За свою карьеру Сергей Симинин играл за «Волынь», «Ворсклу», «Александрию», «Верес», «Карпаты» и ряд других украинских клубов.