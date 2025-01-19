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  4. «Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 16:26 |
299
1

«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном

Самсон Годвин вспомнил, как играл под руководством Виталия Кварцяного

19 января 2025, 16:26 |
299
1
«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, в свое время игравший за луцкую «Волынь» на правах аренды, вспомнил совместную работу с главным тренером клуба Виталием Кварцяным.

«Я уехал в аренду в Волынь. Был там не долго, не сложилось, и моя команда (Карпаты) вызвала меня вспять. Нет, не удалось хорошо познакомиться с Кварцяным. Я работал с ним одну неделю. Могу сказать, что Кварцяный очень эмоциональный тренер и по слову в карман не лез», – сказал Самсон.

Годвин провел в Волыни всего два матча (101 минуту) без результативных действий.

Аренда была разорвана заранее по инициативе Карпат, а тогдашний генеральный директор клуба Игорь Дедишин официально обвинил Кварцяного в унижении чести и достоинства своего футболиста.

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Самсон Годвин Виталий Кварцяный Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MIRRA
спочатку про Дима, тепер про Кварца... знову одну в'юху розбили на багато шматків
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