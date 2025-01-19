«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном

Известный легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, в свое время игравший за луцкую «Волынь» на правах аренды, вспомнил совместную работу с главным тренером клуба Виталием Кварцяным.

«Я уехал в аренду в Волынь. Был там не долго, не сложилось, и моя команда (Карпаты) вызвала меня вспять. Нет, не удалось хорошо познакомиться с Кварцяным. Я работал с ним одну неделю. Могу сказать, что Кварцяный очень эмоциональный тренер и по слову в карман не лез», – сказал Самсон.

Годвин провел в Волыни всего два матча (101 минуту) без результативных действий.

Аренда была разорвана заранее по инициативе Карпат, а тогдашний генеральный директор клуба Игорь Дедишин официально обвинил Кварцяного в унижении чести и достоинства своего футболиста.