«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
Самсон Годвин вспомнил, как играл под руководством Виталия Кварцяного
Известный легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, в свое время игравший за луцкую «Волынь» на правах аренды, вспомнил совместную работу с главным тренером клуба Виталием Кварцяным.
«Я уехал в аренду в Волынь. Был там не долго, не сложилось, и моя команда (Карпаты) вызвала меня вспять. Нет, не удалось хорошо познакомиться с Кварцяным. Я работал с ним одну неделю. Могу сказать, что Кварцяный очень эмоциональный тренер и по слову в карман не лез», – сказал Самсон.
Годвин провел в Волыни всего два матча (101 минуту) без результативных действий.
Аренда была разорвана заранее по инициативе Карпат, а тогдашний генеральный директор клуба Игорь Дедишин официально обвинил Кварцяного в унижении чести и достоинства своего футболиста.
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