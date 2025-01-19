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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 14:57 |
486
0

Культовый легионер Карпат сказал все, что думает о Диминском

Самсон Годвин вспомнил выступления в составе «Карпат»

19 января 2025, 14:57 |
486
0
Культовый легионер Карпат сказал все, что думает о Диминском
ФК Карпаты. Петро Дыминский

Бывший легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, защищавший цвета львовского клуба с 2002 по 2014, вспомнил тогдашнего президента «львов» Петра Дыминского.

«У нас были хорошие отношения. Он хороший президент. Дымский сделал из этой команды что-то особенное для города Львов. Что говорить, если Карпаты в то время были одним из самых стабильных клубов, на уровне Шахтера и Динамо», – сказал Годвин.

Диминский был владельцем Карпат с 2001 по 2020 год. В 2017 году в результате ДТП, участником которого стал бизнесмен, погибла женщина. Спустя несколько дней после аварии Дымский покинул Украину частным самолетом, и его объявили в розыск. С тех пор он так и не вернулся.

Годвин играл за Карпаты с 2002 по 2012 годы с перерывами на аренду в Шахтер из Караганды в 2009 году и Волынь в 2011 году, а также с 2013 по 2014 годы.

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Петр Дыминский Самсон Годвин Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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