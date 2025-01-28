Один из лидеров Динамо мог переехать в Бразилию. Почему переход сорвался?
Александра предлагали «Палмейрасу»
Нынешний полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок, еще при выступлениях за СК Днепр-1, мог перебраться в чемпионат Бразилии. Об этом рассказал Олег Авдыш.
«Корниенко, будучи шеф-скаутом Днепра-1, предложил Пихальонка Палмейрасу, с которым у него супер отношения, где он общается со спортивным директором, с руководством.
Они искали игрока на позицию восьмерки-десятки подобного профайла, которым является Пихалонок. И Палмейрас рассматривал кандидатуру Пихаленко в своих лонг-листах», – рассказал Авдыш.
Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Георгий Бущан прилетел в Саудовскую Аравию для подписания контракта с местным клубом.
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