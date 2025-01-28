Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров Динамо мог переехать в Бразилию. Почему переход сорвался?
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 08:16 |
1109
0

Один из лидеров Динамо мог переехать в Бразилию. Почему переход сорвался?

Александра предлагали «Палмейрасу»

28 января 2025, 08:16 |
1109
0
Один из лидеров Динамо мог переехать в Бразилию. Почему переход сорвался?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Нынешний полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок, еще при выступлениях за СК Днепр-1, мог перебраться в чемпионат Бразилии. Об этом рассказал Олег Авдыш.

«Корниенко, будучи шеф-скаутом Днепра-1, предложил Пихальонка Палмейрасу, с которым у него супер отношения, где он общается со спортивным директором, с руководством.

Они искали игрока на позицию восьмерки-десятки подобного профайла, которым является Пихалонок. И Палмейрас рассматривал кандидатуру Пихаленко в своих лонг-листах», – рассказал Авдыш.

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Георгий Бущан прилетел в Саудовскую Аравию для подписания контракта с местным клубом.

По теме:
«Он альфа». Ибрагимович объяснил, зачем Милан подписал Уокера
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Александр Пихаленок Палмейрас Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Футбол | 27 января 2025, 20:12 23
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера

Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27 января 2025, 21:45 0
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»

Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона

Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Футбол | 27.01.2025, 11:09
Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
Теннис | 28.01.2025, 05:05
ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
Символ надежности. Буффону – 47: более двух десятилетий в футболе
Футбол | 28.01.2025, 08:00
Символ надежности. Буффону – 47: более двух десятилетий в футболе
Символ надежности. Буффону – 47: более двух десятилетий в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 5
Бокс
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 31
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 9
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 7
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем