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  4. Был ли ультиматум? В Карпатах рассказали об уходе Маркевича
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 07:43 |
172
0

Был ли ультиматум? В Карпатах рассказали об уходе Маркевича

Олег Авдыш рассказал об уходе Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов»

28 января 2025, 07:43 |
172
0
Был ли ультиматум? В Карпатах рассказали об уходе Маркевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Заместитель генерального директора львовских «Карпат» Олег Авдыш рассказал об уходе Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов», прокомментировав информацию об ультиматуме по трансферной политике клуба.

Я не знаю. Мне об этом никто не говорил. Я тоже читал это в медиа. Думаю, что некоторые люди, некоторые силы пытались столкнуть нас друг с другом. Но, еще раз, я не знаком с Мироном Богдановичем...

Я не думаю, что он мог ставить такие ультиматумы. Как минимум, потому что мы не были знакомы. Из-за чего ставить такой ультиматум. Это какие-то люди хотели нас рассорить еще до моего прихода в клуб», – сказал Авдыш.

Перед стартом нынешнего сезона Мирон Маркевич покинул пост главного тренера львовских «Карпат». Его заменил молодой украинский специалист Владислав Лупашко, под руководством которого команда находится на шестой строчке турнирной таблицы, имея 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Мирон Маркевич Олег Авдыш Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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