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  4. Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока из Уругвая
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 01:35 | Обновлено 28 января 2025, 08:45
1922
16

Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока из Уругвая

Достигнута договоренность между донецким клубом и Хуаном Родригесом

28 января 2025, 01:35 | Обновлено 28 января 2025, 08:45
1922
16
Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока из Уругвая
Х. Хуан Родригес

Донецкий «Шахтер» в ближайшие дни объявит о трансфере уругвайского защитника «Пеньяроля» Хуана Родригеса.

По информации уругвайского инсайдера Эрнана Браги, договоренность о переходе игрока уже достигнута. Обойдется 19-летний центрбек «горнякам» около семи миллионов евро.

Прошлый сезон Хуан провел на правах аренды в Бостон Ривер, сыграв при этом 24 поединка за клуб.

К тому же молодой центрбек в мае 2024 года дебютировал в составе главной национальной команды Уругвая. Родригес отыграл 67 минут в товарищеском матче против Коста-Рики.

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трансферы Пеньяроль Шахтер Донецк трансферы УПЛ Хуан Родригес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 16
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Умник
То есть 19 летний Фарина свой получается хуже.
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0
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Kamatozzza
На Зубкова замінять ?))))
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0
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serhiy
19 річний центральний захисник ! Ну все - ЛЧ в руках !!! Борусія - тримайся !!!
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-3
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Pavel_i_CO
До Гомєсів та Педріньйо якраз Хуана не вистачало 
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-3
AK.228
Можно было двух Слюбиков купить 
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-3
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apepa
Рот большой. Туда много морковок влезет!
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-3
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