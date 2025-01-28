Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока из Уругвая
Достигнута договоренность между донецким клубом и Хуаном Родригесом
Донецкий «Шахтер» в ближайшие дни объявит о трансфере уругвайского защитника «Пеньяроля» Хуана Родригеса.
По информации уругвайского инсайдера Эрнана Браги, договоренность о переходе игрока уже достигнута. Обойдется 19-летний центрбек «горнякам» около семи миллионов евро.
Прошлый сезон Хуан провел на правах аренды в Бостон Ривер, сыграв при этом 24 поединка за клуб.
К тому же молодой центрбек в мае 2024 года дебютировал в составе главной национальной команды Уругвая. Родригес отыграл 67 минут в товарищеском матче против Коста-Рики.
🟨⬛️ #PEÑAROL: EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE CONCRETARÁN LAS VENTAS DE DAMIÁN GARCÍA Y JUAN RODRÍGUEZ— Hernán Braga (@hernanbraga1) January 25, 2025
🇦🇪 Damián García seguirá su carrera en Emiratos Árabes.
🇺🇦 Juan Rodríguez se iría al Shakhtar Donetsk (Ucrania).
💰 Por estos pases al aurinegro le ingresarían mínimo U$S 10.000.000 pic.twitter.com/DeDMSbMFCp
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