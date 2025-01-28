Одна из самых сильных в истории. Николини оценил уровень сборной Украины

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини в интервью Rabone оценил уровень сборной Украины:

«Украинская сборная переживает период, когда на бумаге она считается одной из сильнейших команд в своей истории. Но, к сожалению, она страдает этой ситуации, из-за которой она играет матчи на другом физическом уровне и с другим бюджетом, чем другие сборные.

Мы должны также учитывать трудности, связанные с тем, что они играют свои домашние встречи в Польше. Поскольку пока идет война, совершенно невозможно для них играть дома. Это очень досадно, потому что сейчас многие интересные ребята играют на высоком уровне, такие как Зинченко, Малиновский, Довбик и Мудрик».

Матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия – Украина состоятся 20 и 23 марта.