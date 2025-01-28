Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одна из самых сильных в истории. Николини оценил уровень сборной Украины
Лига наций
28 января 2025, 00:23 | Обновлено 28 января 2025, 00:27
207
0

Одна из самых сильных в истории. Николини оценил уровень сборной Украины

Бывший сотрудник Шахтера также объяснил, что мешает команде

28 января 2025, 00:23 | Обновлено 28 января 2025, 00:27
207
0
Одна из самых сильных в истории. Николини оценил уровень сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини в интервью Rabone оценил уровень сборной Украины:

«Украинская сборная переживает период, когда на бумаге она считается одной из сильнейших команд в своей истории. Но, к сожалению, она страдает этой ситуации, из-за которой она играет матчи на другом физическом уровне и с другим бюджетом, чем другие сборные.

Мы должны также учитывать трудности, связанные с тем, что они играют свои домашние встречи в Польше. Поскольку пока идет война, совершенно невозможно для них играть дома. Это очень досадно, потому что сейчас многие интересные ребята играют на высоком уровне, такие как Зинченко, Малиновский, Довбик и Мудрик».

Матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия – Украина состоятся 20 и 23 марта.

По теме:
Шахтер в ближайшее время объявит о трансфере 19-летнего игрока Уругвая
Началась продажа билетов на матч Лиги наций между Бельгией и Украиной
Шахтер хочет продолжит выступления на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене
Карло Николини сборная Украины по футболу Лига наций Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге
Футбол | 27 января 2025, 23:59 0
Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге
Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге

На пенальти от Кике Гарсии для хозяев поля гости ответили голом Пабло Дурана

Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27 января 2025, 08:56 0
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»

Энди Ли вспомнил бой Усика против Дюбуа

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Футбол | 27.01.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Футбол | 27.01.2025, 17:24
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Бокс | 27.01.2025, 08:23
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 23
Футбол
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 2
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем