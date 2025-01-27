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  4. Аморим подарил себе на день рождения тренировку с Манчестер Юнайтед
Англия
27 января 2025, 19:30 |
142
0

Аморим подарил себе на день рождения тренировку с Манчестер Юнайтед

Главный тренер «красных дьяволов» празднует 40-летие

27 января 2025, 19:30 |
142
0
Аморим подарил себе на день рождения тренировку с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

27 января свое 40-летие празднует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. По этому поводу он поделился, что футболисты просили его сделать себе праздник и отменить тренировки.

«Игроки просили меня сделать выходной, мол, день рождения да еще и команда победила «Фулхэм». Но я этого не сделал.

У меня день рождения, и лучший подарок для меня – это тренировка с ребятами, которые не играли в матче. А вечером у меня ужин с детьми», – прокомментировал Аморим.

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 23-го тура АПЛ.

Ранее стало известно, почему главный тренер не выпускает в составе Маркуса Рэшфорда.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим Манчестер Юнайтед тренировка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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