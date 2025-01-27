Аморим подарил себе на день рождения тренировку с Манчестер Юнайтед
Главный тренер «красных дьяволов» празднует 40-летие
27 января свое 40-летие празднует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. По этому поводу он поделился, что футболисты просили его сделать себе праздник и отменить тренировки.
«Игроки просили меня сделать выходной, мол, день рождения да еще и команда победила «Фулхэм». Но я этого не сделал.
У меня день рождения, и лучший подарок для меня – это тренировка с ребятами, которые не играли в матче. А вечером у меня ужин с детьми», – прокомментировал Аморим.
«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 23-го тура АПЛ.
Ранее стало известно, почему главный тренер не выпускает в составе Маркуса Рэшфорда.
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