Аморим подарил себе на день рождения тренировку с Манчестер Юнайтед

27 января свое 40-летие празднует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. По этому поводу он поделился, что футболисты просили его сделать себе праздник и отменить тренировки.

«Игроки просили меня сделать выходной, мол, день рождения да еще и команда победила «Фулхэм». Но я этого не сделал.

У меня день рождения, и лучший подарок для меня – это тренировка с ребятами, которые не играли в матче. А вечером у меня ужин с детьми», – прокомментировал Аморим.

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 23-го тура АПЛ.

Ранее стало известно, почему главный тренер не выпускает в составе Маркуса Рэшфорда.

