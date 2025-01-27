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  4. Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Англия
27 января 2025, 19:22 |
827
0

Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер

Наставник «ирисок» считает, что клубу нужен еще один левый защитник

27 января 2025, 19:22 |
827
0
Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение приобрести левого защитника в зимнее трансферное окно. Основным левым фулбеком в команде является Виталий Миколенко.

«Да, нам нужно подписать левого защитника, мы можем также рассмотреть добавление какого-то игрока на эту позицию. У нас пока есть возможность также использовать Эшли Янга на позиции левого фулбека», – сказал Мойес.

Миколенко провел на клубном уровне в этом сезоне 22 матча и отметился одной результативной передачей. Ранее тренер Миколенко поставил задачу на вторую половину сезона для «ирисок».

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Эвертон трансферы Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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