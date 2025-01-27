Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер

Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение приобрести левого защитника в зимнее трансферное окно. Основным левым фулбеком в команде является Виталий Миколенко.

«Да, нам нужно подписать левого защитника, мы можем также рассмотреть добавление какого-то игрока на эту позицию. У нас пока есть возможность также использовать Эшли Янга на позиции левого фулбека», – сказал Мойес.

Миколенко провел на клубном уровне в этом сезоне 22 матча и отметился одной результативной передачей. Ранее тренер Миколенко поставил задачу на вторую половину сезона для «ирисок».