Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Наставник «ирисок» считает, что клубу нужен еще один левый защитник
Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение приобрести левого защитника в зимнее трансферное окно. Основным левым фулбеком в команде является Виталий Миколенко.
«Да, нам нужно подписать левого защитника, мы можем также рассмотреть добавление какого-то игрока на эту позицию. У нас пока есть возможность также использовать Эшли Янга на позиции левого фулбека», – сказал Мойес.
Миколенко провел на клубном уровне в этом сезоне 22 матча и отметился одной результативной передачей. Ранее тренер Миколенко поставил задачу на вторую половину сезона для «ирисок».
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