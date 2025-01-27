Пора прощаться. Звезды Барселоны не хотят видеть таланта в команде
Кажется, это конец для Ансу Фати в Каталонии
Будущее испанского нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати на Камп Ноу довольно туманно, сообщает El Nacional.
По информации источника, Роберт Левандовски, Ламин Ямал и Рафинья являются противниками того, чтобы 22-летний футболист появлялся на поле. И без того не самые частые появления Ансу на поле, а таковых всего 8 за сезон, могут сократиться еще сильнее, если не полностью прекратиться.
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также дал понять, что не рассчитывает на игрока.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» может покинуть клуб летом.
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