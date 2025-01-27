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Испания
27 января 2025, 18:15 | Обновлено 27 января 2025, 19:24
1546
0

Пора прощаться. Звезды Барселоны не хотят видеть таланта в команде

Кажется, это конец для Ансу Фати в Каталонии

27 января 2025, 18:15 | Обновлено 27 января 2025, 19:24
1546
0
Пора прощаться. Звезды Барселоны не хотят видеть таланта в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Будущее испанского нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати на Камп Ноу довольно туманно, сообщает El Nacional.

По информации источника, Роберт Левандовски, Ламин Ямал и Рафинья являются противниками того, чтобы 22-летний футболист появлялся на поле. И без того не самые частые появления Ансу на поле, а таковых всего 8 за сезон, могут сократиться еще сильнее, если не полностью прекратиться.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также дал понять, что не рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» может покинуть клуб летом.

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Ансу Фати Ламин Ямал Рафинья Диас Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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