Дали полгода. Суперзвезда Барселоны может покинуть клуб летом

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб уже летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, в клубе сомневаются в будущем 36-летнего футболиста. Команда выглядит более мобильно и непредсказуемой без него, но индивидуальные показатели поляка находятся на топовом уровне, а его опыт на высоком уровне является тем преимуществом, которое главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять.

Спортивный директор клуба Деку в курсе ситуации и анализирует его будущее в клубе. Ближайшие полгода станут решающими для Роберта в контексте его будущего на Камп Ноу.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выбрала суперзвезду, которую подпишет летом.