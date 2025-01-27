Дали полгода. Суперзвезда Барселоны может покинуть клуб летом
Роберт Левандовски может покинуть Камп Ноу
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб уже летом, сообщает El Nacional.
По информации источника, в клубе сомневаются в будущем 36-летнего футболиста. Команда выглядит более мобильно и непредсказуемой без него, но индивидуальные показатели поляка находятся на топовом уровне, а его опыт на высоком уровне является тем преимуществом, которое главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять.
Спортивный директор клуба Деку в курсе ситуации и анализирует его будущее в клубе. Ближайшие полгода станут решающими для Роберта в контексте его будущего на Камп Ноу.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выбрала суперзвезду, которую подпишет летом.
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