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  4. Не Нико Уильмс. В Барселоне выбрали суперзвезду, которую подпишут летом
Англия
27 января 2025, 13:18 | Обновлено 27 января 2025, 13:33
293
0

Не Нико Уильмс. В Барселоне выбрали суперзвезду, которую подпишут летом

Луис Диас является главной целью каталонского гранда

27 января 2025, 13:18 | Обновлено 27 января 2025, 13:33
293
0
Не Нико Уильмс. В Барселоне выбрали суперзвезду, которую подпишут летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, именно 28-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как главный вариант усиления левого фланга атаки. Кандидатура Нико Уильямса уже не так интересует «сине-гранатовых». В отличии от Луиса Диаса, который проводит один из лучших сезонов в карьере, Нико в этой кампании не показывает суперигры. «Барселона» верит, что «Ливерпуль» открыт к переговорам по Луису.

В текущем сезоне Луис Диас провел 30 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Иттихад» в ближайшее время подпишет полузащитника «Барселоны».

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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