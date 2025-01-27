Не Нико Уильмс. В Барселоне выбрали суперзвезду, которую подпишут летом

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, именно 28-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как главный вариант усиления левого фланга атаки. Кандидатура Нико Уильямса уже не так интересует «сине-гранатовых». В отличии от Луиса Диаса, который проводит один из лучших сезонов в карьере, Нико в этой кампании не показывает суперигры. «Барселона» верит, что «Ливерпуль» открыт к переговорам по Луису.

В текущем сезоне Луис Диас провел 30 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Иттихад» в ближайшее время подпишет полузащитника «Барселоны».