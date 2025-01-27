Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны
Испания
27 января 2025, 12:08 |
868
0

Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны

Унаи Эрнандес продолжит карьеру на Ближнем Востоке

27 января 2025, 12:08 |
868
0
Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эрнандес

Саудовский «Аль-Иттихад» близок к подписанию испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Унаи Эрнандеса, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, договоренность должна быть достигнута уже в ближайшее время. Продажа 20-летнего футболиста, как отмечают журналисты, станет «серьезным финансовым вливанием» для «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Унаи Эрнандес провел 20 матчей за «Барселону Б», отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.

По теме:
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Не Нико Уильмс. В Барселоне выбрали суперзвезду, которую подпишут летом
Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
Барселона Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26 января 2025, 22:09 3
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27 января 2025, 00:55 4
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма

Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов

«В команде произошли изменения». Наставник клуба УПЛ рассказал о трансферах
Футбол | 27.01.2025, 12:17
«В команде произошли изменения». Наставник клуба УПЛ рассказал о трансферах
«В команде произошли изменения». Наставник клуба УПЛ рассказал о трансферах
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Футбол | 27.01.2025, 06:16
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26.01.2025, 18:11
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 31
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем