Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны

Саудовский «Аль-Иттихад» близок к подписанию испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Унаи Эрнандеса, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, договоренность должна быть достигнута уже в ближайшее время. Продажа 20-летнего футболиста, как отмечают журналисты, станет «серьезным финансовым вливанием» для «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Унаи Эрнандес провел 20 матчей за «Барселону Б», отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.