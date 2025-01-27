Предложение готово. У Довбика может появиться конкурент из Серии А

Итальянский нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка может стать игроком римской «Ромы», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист, на счету которого 8 голов в 21 матче Серии А, интересен римскому клубу, который готов предложить аренду игрока с некоторыми условиями, в случае выполнения которых «волки» будут обязаны выкупить игрока. «Удинезе» хочет за своего футболиста 20-25 миллионов евро.

В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик прокомментировал победу над «Удинезе».