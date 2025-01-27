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  4. Предложение готово. У Довбика может появиться конкурент из Серии А
Италия
27 января 2025, 17:52 |
168
1

Предложение готово. У Довбика может появиться конкурент из Серии А

Лоренцо Лукка может присоединиться к «Роме»

27 января 2025, 17:52 |
168
1
Предложение готово. У Довбика может появиться конкурент из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Итальянский нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка может стать игроком римской «Ромы», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист, на счету которого 8 голов в 21 матче Серии А, интересен римскому клубу, который готов предложить аренду игрока с некоторыми условиями, в случае выполнения которых «волки» будут обязаны выкупить игрока. «Удинезе» хочет за своего футболиста 20-25 миллионов евро.

В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик прокомментировал победу над «Удинезе».

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Рома Рим Удинезе трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Николо Скира Лоренцо Лукка
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Saar
Хороший гравець. Декілька бачив йогу гру. Дуже технічний і швидкий.
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