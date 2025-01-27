«Иногда я даже проявляю эмоции». Довбик – о победе над Удинезе

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram поделился впечатлением от матча 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1). В поединке нападающий отличился забитым мячом, которым помог оформить победу.

«Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции», – написал Довбик.

Артем в этом сезоне провел 28 матчей за «волков», реализовав 12 моментов и отдав три результативных передачи.

После 22-го тура «Рома» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе римского коллектива – 30 зачетных пунктов.