«Иногда я даже проявляю эмоции». Довбик – о победе над Удинезе
Римский коллектив одолел соперника со счетом 2:1
Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram поделился впечатлением от матча 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1). В поединке нападающий отличился забитым мячом, которым помог оформить победу.
«Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции», – написал Довбик.
Артем в этом сезоне провел 28 матчей за «волков», реализовав 12 моментов и отдав три результативных передачи.
После 22-го тура «Рома» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе римского коллектива – 30 зачетных пунктов.
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