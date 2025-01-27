Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Иногда я даже проявляю эмоции». Довбик – о победе над Удинезе
Италия
27 января 2025, 13:42 | Обновлено 27 января 2025, 13:48
324
0

«Иногда я даже проявляю эмоции». Довбик – о победе над Удинезе

Римский коллектив одолел соперника со счетом 2:1

27 января 2025, 13:42 | Обновлено 27 января 2025, 13:48
324
0
«Иногда я даже проявляю эмоции». Довбик – о победе над Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик в социальной сети Instagram поделился впечатлением от матча 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1). В поединке нападающий отличился забитым мячом, которым помог оформить победу.

«Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции», – написал Довбик.

Артем в этом сезоне провел 28 матчей за «волков», реализовав 12 моментов и отдав три результативных передачи.

После 22-го тура «Рома» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе римского коллектива – 30 зачетных пунктов.

По теме:
Мартинес – второй лучший иностранный бомбардир Интера в Серии А
Впервые с 2016 Фиорентина одолела Лацио на Олимпико в Серии А
Индзаги одержал 200-ю победу на тренерском посту в Серии А
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Удинезе - Рома
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 3
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Футбол | 27 января 2025, 10:38 8
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова

Кирилл Круторогов считает, что «Челси» больше не захочет подписывать украинцев

Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27.01.2025, 08:56
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Играл в аренде. Защитник Динамо был прооперирован после травмы
Футбол | 27.01.2025, 14:26
Играл в аренде. Защитник Динамо был прооперирован после травмы
Играл в аренде. Защитник Динамо был прооперирован после травмы
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Футбол | 26.01.2025, 21:41
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 32
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
25.01.2025, 13:35 1
Теннис
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем