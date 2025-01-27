У звезды Барселоны проблемы с контрактом. Он перейдет в другой гранд
Френки Де Йонг может покинуть каталонский клуб
Звездный 27-летний голландский защитник «Барселоны» Френки Де Йонг может покинуть каталонский клуб. У футболиста есть действующий контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года.
По информации испанских СМИ, «Барселоны» предложила футболисту продление соглашения, однако голландец до сих пор не ответил согласием. Новый контракт предусматривает снижение футболисту зарплаты. Из-за этого Де Йонг может рассмотреть уход в другой топовый клуб. Главными фаворитами на подписание Френки являются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Де Йонг провел за каталонцев 19 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.
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