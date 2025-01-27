Играл в аренде. Защитник Динамо был прооперирован после травмы

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, который выступает на правах аренды за «Маккаби Хайфа», получил травму в последнем матче клуба. 18 января украинец отыграл весь поединок против «Сахнина» (1:1), однако после окончания встречи оказалось, что игрок получил повреждение.

Пресс-служба «Маккаби Хайфа» сообщила, что утром, 26 января, Сирота был прооперирован. У защитника диагностировали небольшой разрыв на внешнем мениске. По предварительным данным, Александр пропустит больше месяца.

В этом сезоне Сирота провел десять матчей в чемпионате Израиля, в которых забил два гола. «Маккаби Хайфа» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. Отставание от лидера составляет десять очков.

Контракт украинского защитника принадлежит киевскому «Динамо». Срок аренды Сироты в израильском клубе закончится 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что столичній клуб отказался от трансфера бразильского вингера.