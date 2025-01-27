Боруссия Дортмунд не одержала ни одной победы в последних пяти матчах

25 января в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялся поединок между командами «Боруссия Дортмунд» и «Вердер». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Гирасси, Фридль, Биттенкурт и Марвин Дукш.

Немецкая команда пять матчей подряд во всех соревнованиях не смогла одержать ни одной победы («Байер», «Хольштайн Киль», «Айнтрахт», «Болонья», «Вердер»). Следующий матч «пчел» состоится 29 января против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» занимает 11-е место с 26 очками в турнирной таблице лиги (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).