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  4. Боруссия Дортмунд не одержала ни одной победы в последних пяти матчах
Германия
27 января 2025, 13:00 |
101
0

Боруссия Дортмунд не одержала ни одной победы в последних пяти матчах

Следующий поединок немцы сыграют против «Шахтера» в Лиге чемпионов

27 января 2025, 13:00 |
101
0
Боруссия Дортмунд не одержала ни одной победы в последних пяти матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялся поединок между командами «Боруссия Дортмунд» и «Вердер». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Гирасси, Фридль, Биттенкурт и Марвин Дукш.

Немецкая команда пять матчей подряд во всех соревнованиях не смогла одержать ни одной победы («Байер», «Хольштайн Киль», «Айнтрахт», «Болонья», «Вердер»). Следующий матч «пчел» состоится 29 января против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» занимает 11-е место с 26 очками в турнирной таблице лиги (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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