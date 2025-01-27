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Англия
27 января 2025, 14:33 | Обновлено 27 января 2025, 14:34
213
0

Известен ценник. Топ-клубы АПЛ нацелились на звезду сборной Испании

Нико Уильмс может перебраться в Англию

27 января 2025, 14:33 | Обновлено 27 января 2025, 14:34
213
0
Известен ценник. Топ-клубы АПЛ нацелились на звезду сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс привлекает внимание «Арсенала» и «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста есть пункт о отступных в размере 58 миллионов евро.

Оба английских клуба готовы заплатить эту сумму за игрока, оби и главный тренер «канониров» Микель Артета, и коуч «шпор» Ангелос Постекоглу рассматривают Нико как важнейшее усиление линии атаки.

Ранее сообщалось о том, что у «Арсенала» есть трансферная мечта за 150 миллионов евро.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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