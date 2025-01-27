Известен ценник. Топ-клубы АПЛ нацелились на звезду сборной Испании

Вингер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс привлекает внимание «Арсенала» и «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста есть пункт о отступных в размере 58 миллионов евро.

Оба английских клуба готовы заплатить эту сумму за игрока, оби и главный тренер «канониров» Микель Артета, и коуч «шпор» Ангелос Постекоглу рассматривают Нико как важнейшее усиление линии атаки.

Ранее сообщалось о том, что у «Арсенала» есть трансферная мечта за 150 миллионов евро.