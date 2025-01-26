У Арсенала есть трансферная мечта за 150 миллионов евро. Это не Дьекереш
Канониры хотят подписать Александра Исаака
Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак стал главной целью «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.
«Я уверен, что в частном порядке «Арсенал» упорно работает, я попытаюсь выяснить, кого они еще хотят подписать. Очевидно, целью мечты остается Александр Исак из «Ньюкасла», но это не игрок, который перейдет в январе», – сказал авторитетный инсайдер эксклюзивно для издания GiveMeSport.
«Нюкасл» установил за Исака цену, которая достигает 150 миллионов евро. Веб-портад Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего шведа в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Исак провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ.
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