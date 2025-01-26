У Арсенала есть трансферная мечта за 150 миллионов евро. Это не Дьекереш

Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак стал главной целью «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

«Я уверен, что в частном порядке «Арсенал» упорно работает, я попытаюсь выяснить, кого они еще хотят подписать. Очевидно, целью мечты остается Александр Исак из «Ньюкасла», но это не игрок, который перейдет в январе», – сказал авторитетный инсайдер эксклюзивно для издания GiveMeSport.

«Нюкасл» установил за Исака цену, которая достигает 150 миллионов евро. Веб-портад Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего шведа в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Исак провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ.