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  4. У Арсенала есть трансферная мечта за 150 миллионов евро. Это не Дьекереш
Англия
26 января 2025, 21:33 |
992
3

У Арсенала есть трансферная мечта за 150 миллионов евро. Это не Дьекереш

Канониры хотят подписать Александра Исаака

26 января 2025, 21:33 |
992
3
У Арсенала есть трансферная мечта за 150 миллионов евро. Это не Дьекереш
Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак стал главной целью «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

«Я уверен, что в частном порядке «Арсенал» упорно работает, я попытаюсь выяснить, кого они еще хотят подписать. Очевидно, целью мечты остается Александр Исак из «Ньюкасла», но это не игрок, который перейдет в январе», – сказал авторитетный инсайдер эксклюзивно для издания GiveMeSport.

«Нюкасл» установил за Исака цену, которая достигает 150 миллионов евро. Веб-портад Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего шведа в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Исак провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ.

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Александер Исак Арсенал Лондон Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо GiveMeSport
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Ньюкасл продает редко и тех, кто ему не нужен. Отрицательный баланс за 5 лет под 350 млн. Шансов на переход в Арсенал 0.
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0
avk2307
Они уже его третий год хотят и пока далее не продвинулись..
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Gargantua81
игрок очень достойный
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