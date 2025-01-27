Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш назвал причину, по которой игрок сборной Украины Алексей Гуцуляк перешел в житомирское «Полесье» вместо киевского «Динамо»:

«Гуцуляк сам занимается своей карьерой, у него достаточно интеллекта и навыков. Я иногда помогаю ему советами, он является одним из самых близких людей для меня и лучшим другом.

Я не танцевал перед Суркисом, так как мы с первого дня договорились о трансфере с Геннадием Буткевичем. И Алексей, и я хотели, чтобы он играл в «Полесье». Была встреча с президентом житомирского клуба и после этого Леша больше ни о чем не думал. Буткевич умеет убеждать. Интерес от «Динамо» действительно был, я уважаю президента киевского клуба, но мы приняли такое решение.

Гуцуляк будет важным игроком сборной Украины в ближайшее время, он уверенно выступает за национальную команду и проделывает огромную работу. Возможно, летом он уйдет в топовые чемпионаты в Европе», – рассказал Авдыш.

Алексей Гуцуляк перебрался в «Полесье» в прошлом году из клуба «Днепр-1» за 600 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за житомирский клуб в УПЛ 16 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.