Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Олег Авдыш рассказал о трансфере Алексея Гуцуляка
Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш назвал причину, по которой игрок сборной Украины Алексей Гуцуляк перешел в житомирское «Полесье» вместо киевского «Динамо»:
«Гуцуляк сам занимается своей карьерой, у него достаточно интеллекта и навыков. Я иногда помогаю ему советами, он является одним из самых близких людей для меня и лучшим другом.
Я не танцевал перед Суркисом, так как мы с первого дня договорились о трансфере с Геннадием Буткевичем. И Алексей, и я хотели, чтобы он играл в «Полесье». Была встреча с президентом житомирского клуба и после этого Леша больше ни о чем не думал. Буткевич умеет убеждать. Интерес от «Динамо» действительно был, я уважаю президента киевского клуба, но мы приняли такое решение.
Гуцуляк будет важным игроком сборной Украины в ближайшее время, он уверенно выступает за национальную команду и проделывает огромную работу. Возможно, летом он уйдет в топовые чемпионаты в Европе», – рассказал Авдыш.
Алексей Гуцуляк перебрался в «Полесье» в прошлом году из клуба «Днепр-1» за 600 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за житомирский клуб в УПЛ 16 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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Во вторых Динамо не сорит деньгами. Фран Соль был последним игроком дорогим.
А или это типо "Я отказал самому Динамо". Типо того рубрика?))))
Тільки як на мене що "Буткевич вміє переконувати"? чи що?
Это же не какая-то шахта. Это ВЕЛИКАЯ динама.
Как тут недавно один динамофил написал - готовтесь. Теперь все чаще динаме будут отказывать.