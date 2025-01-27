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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 12:34 | Обновлено 27 января 2025, 12:58
2056
15

Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье

Олег Авдыш рассказал о трансфере Алексея Гуцуляка

27 января 2025, 12:34 | Обновлено 27 января 2025, 12:58
2056
15
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш назвал причину, по которой игрок сборной Украины Алексей Гуцуляк перешел в житомирское «Полесье» вместо киевского «Динамо»:

«Гуцуляк сам занимается своей карьерой, у него достаточно интеллекта и навыков. Я иногда помогаю ему советами, он является одним из самых близких людей для меня и лучшим другом.

Я не танцевал перед Суркисом, так как мы с первого дня договорились о трансфере с Геннадием Буткевичем. И Алексей, и я хотели, чтобы он играл в «Полесье». Была встреча с президентом житомирского клуба и после этого Леша больше ни о чем не думал. Буткевич умеет убеждать. Интерес от «Динамо» действительно был, я уважаю президента киевского клуба, но мы приняли такое решение.

Гуцуляк будет важным игроком сборной Украины в ближайшее время, он уверенно выступает за национальную команду и проделывает огромную работу. Возможно, летом он уйдет в топовые чемпионаты в Европе», – рассказал Авдыш.

Алексей Гуцуляк перебрался в «Полесье» в прошлом году из клуба «Днепр-1» за 600 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за житомирский клуб в УПЛ 16 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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Динамо Киев Полесье Житомир Днепр-1 Алексей Гуцуляк Олег Авдыш ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ Геннадий Буткевич Игорь Суркис
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 15
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BATI-GOOOOOL
Ключове слово БУВ ІНТЕРЕС  !!!! А Шахтар конкретно хотів придбати і бил послан на хутір метеликів ловити )))
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+1
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Gargantua81
понятно что Буткевич просто дал больше зарплату
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+1
Умник
По играм за сборную я пока не заметил такого, память хорошая.
И сейчас 35 летний Ярмола выглядит куда смотрибельнее.
Во вторых Динамо не сорит деньгами. Фран Соль был последним игроком дорогим.
А или это типо "Я отказал самому Динамо". Типо того рубрика?))))
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+1
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Перець
якось пох
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0
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avk2307
Так яка причина? З  інтервью не зрозуміло чому...
Тільки як на мене що "Буткевич вміє переконувати"? чи що?
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-1
Xvalenok03
Господа динамофилы. Как-то вяло реагируете. Пердаки еще теплые, не горят.
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-4
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Xvalenok03
Странно. Очень странно. Отказать самой динаме.
Это же не какая-то шахта. Это ВЕЛИКАЯ динама.
Как тут недавно один динамофил написал - готовтесь.  Теперь все чаще динаме будут отказывать.
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-8
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