Подвели итоги. Полесье назвало лучшего игрока 2024 года

Житомирское «Полесье» определило лучшего игрока команды в 2024 году по версии болельщиков.

Благодаря голосованию, которое клуб провел вместе с техническим партнером Favbet, фанаты выбрали Алексея Гуцуляка победителем в номинации «Лучший игрок-2024».

Нападающий, получив 57% голосов от болельщиков, в рейтинге опередил партнеров по команде Александра Назаренко (33.7%) и Сергея Чоботенко (6.2%).

Напомним, что Алексей присоединился к команде в последнее летнее трансферное окно. За этот период Гуцуляку удалось провести в составе команды 19 матчей, в которых отдал два ассиста и оформил 10 голов.