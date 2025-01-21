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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 08:37 | Обновлено 21 января 2025, 08:38
369
0

Подвели итоги. Полесье назвало лучшего игрока 2024 года

Алексей Гуцуляк стал победителем в номинации

21 января 2025, 08:37 | Обновлено 21 января 2025, 08:38
369
0
Подвели итоги. Полесье назвало лучшего игрока 2024 года
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Житомирское «Полесье» определило лучшего игрока команды в 2024 году по версии болельщиков.

Благодаря голосованию, которое клуб провел вместе с техническим партнером Favbet, фанаты выбрали Алексея Гуцуляка победителем в номинации «Лучший игрок-2024».

Нападающий, получив 57% голосов от болельщиков, в рейтинге опередил партнеров по команде Александра Назаренко (33.7%) и Сергея Чоботенко (6.2%).

Напомним, что Алексей присоединился к команде в последнее летнее трансферное окно. За этот период Гуцуляку удалось провести в составе команды 19 матчей, в которых отдал два ассиста и оформил 10 голов.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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