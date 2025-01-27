Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение блудного сына. В английском топ-клубе могут уволить тренера
Англия
27 января 2025, 12:52 | Обновлено 27 января 2025, 13:28
463
0

Возвращение блудного сына. В английском топ-клубе могут уволить тренера

Ангелос Постекоглу может покинуть «Тоттенхэм»

27 января 2025, 12:52 | Обновлено 27 января 2025, 13:28
463
0
Возвращение блудного сына. В английском топ-клубе могут уволить тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Лондонский «Тоттенхэм» может попрощаться с главным тренером команды Ангелосом Постекоглу, сообщает Fichajes.

По информации источника, в руководстве лондонского клуба все больше сомнений касательно будущего команды вместе с Ангелосом. Поражение в 23-м туре чемпионата Англии от «Лестера» еще больше увеличило шансы на скорое расставание Постекоглу и «шпор».

Главной альтернативой австралийскому специалисту является экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Тоттенхэма» не собирается уходить в отставку.

По теме:
ВИДЕО. Забарный рассказал про пользу ice-bath. Зачем он это делает?
Рубен АМОРИМ: «Победа важнее, чем качество игры»
Главный тренер Тоттенхэма не собирается в отставку
Ангелос Постекоглу Эрик тен Хаг Тоттенхэм Манчестер Юнайтед назначение тренера расторжение контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Бокс | 26 января 2025, 20:32 2
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере

Олег Довгун одолел оппонента из Венесуэлы

Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27 января 2025, 08:56 0
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»

Энди Ли вспомнил бой Усика против Дюбуа

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27.01.2025, 00:55
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны
Футбол | 27.01.2025, 12:08
Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны
Аль-Иттихад в ближайшее время подпишет полузащитника Барселоны
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Футбол | 27.01.2025, 10:38
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем