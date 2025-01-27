Возвращение блудного сына. В английском топ-клубе могут уволить тренера
Ангелос Постекоглу может покинуть «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» может попрощаться с главным тренером команды Ангелосом Постекоглу, сообщает Fichajes.
По информации источника, в руководстве лондонского клуба все больше сомнений касательно будущего команды вместе с Ангелосом. Поражение в 23-м туре чемпионата Англии от «Лестера» еще больше увеличило шансы на скорое расставание Постекоглу и «шпор».
Главной альтернативой австралийскому специалисту является экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Тоттенхэма» не собирается уходить в отставку.
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