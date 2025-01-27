Первые шаги. У Реала появились конкуренты в борьбе за защитника Борнмута

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание сразу 4 европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, помимо мадридского «Реала», который давно следит за 19-летним футболистом, игрок интересен «Баварии», «Челси» и «Ювентусу», из которого летом прошлого года он и перебрался в Англию.

Немецкий и английский клубы уже сделали первые шаги к трансферу Дина. В контракте футболиста прописана клаусула в размере 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о то, что «Барселона» хочет подписать центрбека «Борнмута».