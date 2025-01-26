Конкуренты для Реала. Барселона хочет подписать центрбека Борнмута

Каталонская «Барселона» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, боссы «сине-гранатовых» считают, что 19-летний футболист идеально вписывается в философию клуба и стиль игры команды, а также сможет закрыть позицию центрбека на многие годы.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хейсеном интересуется мадридский «Реал».