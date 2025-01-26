Конкуренты для Реала. Барселона хочет подписать центрбека Борнмута
Дин Хейсен может покинуть «Борнмут»
Каталонская «Барселона» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, боссы «сине-гранатовых» считают, что 19-летний футболист идеально вписывается в философию клуба и стиль игры команды, а также сможет закрыть позицию центрбека на многие годы.
В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дином Хейсеном интересуется мадридский «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой
Капитан Дмитрий Пидручный финишировать в гонке не смог