Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкуренты для Реала. Барселона хочет подписать центрбека Борнмута
Испания
26 января 2025, 21:49 |
721
0

Конкуренты для Реала. Барселона хочет подписать центрбека Борнмута

Дин Хейсен может покинуть «Борнмут»

26 января 2025, 21:49 |
721
0
Конкуренты для Реала. Барселона хочет подписать центрбека Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Каталонская «Барселона» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, боссы «сине-гранатовых» считают, что 19-летний футболист идеально вписывается в философию клуба и стиль игры команды, а также сможет закрыть позицию центрбека на многие годы.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хейсеном интересуется мадридский «Реал».

По теме:
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Переговоры уже идут. Барселона пытается завершить трансфер суперзвезды
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дин Хейсен Барселона
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26 января 2025, 08:15 1
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»

Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой

Прогресс заметен. Дудченко с нулем закончил персьют на 14-м месте
Биатлон | 26 января 2025, 16:22 10
Прогресс заметен. Дудченко с нулем закончил персьют на 14-м месте
Прогресс заметен. Дудченко с нулем закончил персьют на 14-м месте

Капитан Дмитрий Пидручный финишировать в гонке не смог

ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
Футбол | 26.01.2025, 00:52
ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити
Футбол | 26.01.2025, 05:18
Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити
Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити
Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче
Футбол | 26.01.2025, 21:11
Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче
Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 30
Теннис
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30
Футбол
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем